Benedito Ruy Barbosa trabalhou no 'Estadão' e desejou reviver os tempos de jornalista

Um dos maiores dramaturgos do Brasil, Benedito Ruy Barbosa também foi jornalista e chegou a trabalhar no Estadão em 1954. O autor responsável por novelas como Pantanal e O Rei do Gado morreu nesta terça-feira, 7, aos 95 anos, devido a complicações de uma insuficiência renal crônica.

Em uma entrevista ao jornal em abril de 2000, Ruy Barbosa relembrou o período em que trabalhou no Estadão. "Em 1954, passei num concurso do Estado e trabalhei como revisor por cinco meses", lembrou ele.

Depois, conseguiu um cargo como repórter esportivo no antigo jornal carioca Última Hora. "Fui um dos primeiros a entrevistar Pelé, ainda garoto, em 1956, e trabalhei na Gazeta Esportiva, numa época em que fiz tantos amigos que hoje sinto saudade daquele estilo romântico", disse.

Naquela entrevista, Ruy Barbosa disse que gostaria de reviver os tempos de jornalista, por apenas alguns meses, para revisitar o mundo que conheceu quando jovem.

Apesar de não ter retomado a profissão, o dramaturgo foi um dos autores mais importantes da televisão brasileira e teve a carreira marcada por novelas que retrataram o Brasil rural, com personagens ligados à terra, à tradição e à cultura.

Suas tramas abordaram temas como imigração, meio ambiente, relações familiares e os desafios da vida no campo. Seus maiores sucessos foram obras como Cabocla (1979), Sinhá Moça (1986), Pantanal (1990), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999).