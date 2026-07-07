Na Globo desde os 19 anos, Leilane Neubarth anuncia saída do jornalismo diário

A jornalista Leilane Neubarth anunciou a sua saída do jornalismo diário nesta terça-feira, 7. Ela entrou ao vivo na GloboNews para falar ao público sobre sua trajetória.

"Só aqui na GloboNews, são quase dezessete anos, mais da metade da história desse canal, do qual eu me encho de orgulho de fazer parte", lembrou. "Antes disso, nós já tínhamos uma longa trajetória também na TV Globo. Eu entrei aqui com 19 anos, uma jovem estagiária, que se tornou repórter, depois apresentadora", continuou a jornalista.

Neubarth disse ainda que a relação de cumplicidade que criou com o público seria quebrada se ela não comunicasse o novo capítulo que decidiu escrever a partir de agora.

"Depois de 47 anos, eu escolhi deixar o jornalismo diário. Foram milhares de edições, coberturas que marcaram a nossa memória... Momentos difíceis, momentos históricos, e também muitas histórias inspiradoras. O jornalismo dá esse privilégio raro: permite conhecer pessoas, lugares e realidades muito diferentes das nossas. E, no fim das contas, é isso que sempre deu sentido ao meu trabalho."

"Muito mais do que apresentar um telejornal, foi a oportunidade de ouvir, aprender e tentar contar essas histórias da melhor maneira possível. Portanto, essa não é, de forma alguma, uma despedida do jornalismo. Porque ele vive aqui dentro de mim", completou.

Leilane deixou claro que continuará a aparecer em novas ocasiões, novos projetos e desafios. "E eu encaro este momento exatamente dessa forma: com gratidão pelo que passou, e entusiasmo pelo que vem pela frente. Levo comigo as lembranças, os aprendizados, os amigos que fiz e a certeza de que o jornalismo diário vai fazer parte de quem eu sou para sempre", finalizou.

A jornalista entrou na Globo como estagiária e integrou a bancada de programas como Jornal da Globo, Fantástico, Bom Dia Brasil, o Jornal da GloboNews, entre outros. Mais recentemente, apresentava o Conexão GloboNews.