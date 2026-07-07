Morte de Benedito Ruy Barbosa: confira 15 curiosidades sobre a vida do novelista

Benedito Ruy Barbosa, que morreu aos 95 anos nesta terça-feira, 7, em decorrência de complicações da insuficiência renal crônica, diagnosticada em 2024, deixa um legado que ajudou a transformar a teledramaturgia brasileira.

Autor de novelas que retrataram como poucos a vida no campo, ele conquistou o público com clássicos como Pantanal, Renascer , O Rei do Gado e Terra Nostra. Sua habilidade para contar histórias emocionantes, marcadas por personagens memoráveis e paisagens do interior do Brasil, elevou suas obras ao status de patrimônio da televisão nacional.

Na vida pessoal, o novelista também carregava uma forte ligação com o campo, viveu um casamento de 54 anos e formou um verdadeiro clã de autores dentro da própria família.

Confira 15 curiosidades sobre a vida e a carreira de Benedito Ruy Barbosa, um dos maiores nomes da história das novelas brasileiras:

1 - A atriz Marina Ruy Barbosa foi associada por anos a Benedito Ruy Barbosa. No entanto, a artista e o autor de novelas não são parentes e já falaram publicamente algumas vezes sobre a confusão.

O sobrenome de Marina tem origem política. Seu avô foi o diplomata Armando Braga Ruy Barbosa, enquanto seu tataravô, Ruy Barbosa de Oliveira, foi um dos principais juristas e políticos do início da República brasileira. Já Benedito recebeu o "Ruy" como segundo nome por decisão de seu pai, Otávio Barbosa, que quis homenagear o tataravô da atriz.

2 - Entre as principais curiosidades de Benedito, destaca-se o fato de ele ter tido a sinopse original de Pantanal recusada pela TV Globo antes de consagrar a obra na extinta TV Manchete, em 1990.

A emissora [Manchete] topou produzir a novela, que se tornou um dos maiores sucessos da história da TV brasileira. Alcançando uma audiência poucas vezes vista fora do canal carioca, o novelista se consolidou como um dos maiores autores de novelas do Brasil.

3 - Nascido em 17 de abril de 1931, na cidade de Gália, no interior de São Paulo, Benedito cresceu em uma área de cafezais na cidade vizinha, Vera Cruz, onde teve contato com imigrantes japoneses e italianos. O cenário de infância apareceria com detalhes na novela O Rei do Gado (1996), ambientada em fazendas de café.

4 - Otávio Barbosa, pai do dramaturgo, fundou e dirigiu o jornal A Voz de Vera Cruz, até a sua morte aos 29 anos, em 1942. A tragédia mudou a vida do autor, que tinha apenas 11 anos à época. Sendo o mais velho de cinco irmãos, ele precisou arrumar um emprego para ajudar a mãe, Aurora Medeiros Barbosa.

5 - Aos 17 anos, Benedito decidiu se mudar sozinho para São Paulo em busca de melhores oportunidades e passou a estudar à noite. Mais tarde, conseguiu levar a família para a capital, onde todos passaram a morar no bairro do Bom Retiro. Para complementar a renda, trabalhou como vendedor de verduras em feiras livres e faxineiro de banco.

6 - Graças aos conhecimentos em contabilidade, conseguiu emprego no Banco de Boston. Depois, trocou a estabilidade para trabalhar no escritório da Comercial Antônio Perez, em Maringá (PR), onde escreveu seu primeiro romance, Fogo Frio. A obra acabou adaptada para o teatro em 1959, a convite de Oduvaldo Vianna Filho.

7 - A chegada à TV Globo aconteceu em 1971, com Meu Pedacinho de Chão. Em plena ditadura militar, a novela sofreu cortes impostos pela censura, mas Benedito conseguiu negociar a permanência de algumas cenas.

8 - O primeiro grande sucesso na Globo veio em 1976, quando escreveu O Feijão e o Sonho, exibida na faixa das seis. Depois vieram outras novelas marcantes, como À Sombra dos Laranjais (1977) e Cabocla (1979).

9 - Benedito também passou pela TV Bandeirantes, onde escreveu Os Imigrantes (1981), um dos maiores sucessos da emissora. De volta à Globo, encerrou sua trajetória como autor de obras inéditas com Velho Chico (2016), ambientada às margens do rio São Francisco.

10 - O dramaturgo acreditava no espiritismo e chegou a declarar que sua forte crença espiritual influenciou a maneira como retratou mistérios e fantasmas em tramas como Pantanal.

11 - Benedito Ruy Barbosa foi casado por 54 anos com Marilene Barbosa, que morreu em agosto de 2014 por conta de um câncer. Os dois trabalharam juntos ao longo de suas carreiras, como na peça de teatro Socorro! Mamãe Foi Embora, escrita pelo autor, na qual ela era a protagonista. O casal teve quatro filhos.

12 - A vocação pelas histórias passou de geração para geração. Suas filhas, Edmara e Edilene Barbosa, bem como o neto, Bruno Luperi, seguiram seus passos e assumiram a autoria e colaboração de grandes sucessos da teledramaturgia. Luperi foi o responsável por adaptações mais recentes do icônico novelista, como Pantanal (2022) e Renascer (2024).

13 - Além de autor de novelas, Benedito Ruy Barbosa trabalhou no Estadão em 1954, como revisor, por cinco meses. Como repórter e também revisor, passou também pelo jornal Última Hora. Também teve passagens pela Gazeta Esportiva e atuou como redator publicitário da Radial Propaganda.

14 - Durante mais de 30 anos, Benedito Ruy Barbosa viveu em uma fazenda em Sorocaba, no interior de São Paulo. Há cerca de três anos, porém, passou a morar em um apartamento na capital paulista por decisão da família, para ficar mais próximo dos hospitais onde realizava tratamentos.

Em casa, gostava de passar boa parte do tempo assistindo à televisão. O apartamento também tinha uma ampla sala com piano e uma biblioteca, espaços que refletiam sua paixão pela arte e pela literatura.

15 - Benedito Ruy Barbosa fez sua última aparição pública em agosto de 2025, quando posou ao lado de Stepan Nercessian nos bastidores da peça Chatô e Os Diários Associados - 100 Anos de Paixão.