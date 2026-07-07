ViaRio e ViaLagos finalizam até setembro dois projetos de revitalização asfáltica

A ViaRio e a ViaLagos devem concluir até setembro dois projetos de revitalização do asfalto que somam investimentos de quase R$ 20 milhões. Na Transolímpica, que completa dez anos de operação, a ViaRio aplica cerca de R$ 7,7 milhões em serviços de fresagem e recomposição asfáltica. Já na ViaLagos, a recuperação ocorre ao longo dos 57 quilômetros de extensão da rodovia, que liga a Região Metropolitana à Região dos Lagos, com aporte de R$ 12 milhões para intervenções.

De acordo com o coordenador de engenharia da ViaRio e da ViaLagos, Guilherme Roma, no Corredor Presidente Tancredo de Almeida Neves - a Transolímpica, a ViaRio conduz o "maior projeto já realizado na história da concessão", com a utilização de 374,51 toneladas de cimento asfáltico de petróleo (CAP 30/45). A empresa é responsável por 13 dos 26 quilômetros da via.

Na ViaLagos, empresa da Motiva, o programa de pavimentação envolve a aplicação de 444,92 toneladas de CAP 80.

"Quando falamos em pavimentação, não existe uma solução única para toda a via. Cada trecho passa por uma análise detalhada que considera características como tipo de solo, volume e perfil do tráfego. É um trabalho de engenharia de precisão, baseado em dados, pesquisa e inovação contínua, onde o cliente é o centro da estratégia", destaca Roma.

Ambos os projetos de revitalização foram iniciados em 2025 e totalizam uma área equivalente a 37 campos de futebol. Segundo a empresa, ensaios são realizados antes, durante e após a aplicação do asfalto, com amostras analisadas em laboratórios especializados contratados e no Centro de Pesquisas Rodoviárias (CPR), laboratório próprio da Motiva em Santa Isabel (SP). Os testes com ênfase em padrões de segurança, desempenho e durabilidade atendem aspectos regulatórios e permitem "aprimorar materiais, processos e tecnologias visando uma rodovia melhor para todos os usuários", finaliza Roma.