Policiais encontram bebê mamando na mãe morta em caso de feminicídio

Policiais militares encontraram uma bebê de 1 ano mamando no peito da mãe, que já estava morta, ao atenderem uma ocorrência em uma residência de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais A mulher foi identificada como Karen Aparecida Ferreira Rosa, de 44 anos, que, segundo a Polícia Civil, foi vítima de feminicídio na noite do último sábado, 4.



Karen foi encontrada sem sinais vitais na casa onde morava com o companheiro, João Vitor Silva Coleta da Matta, de 41 anos, no bairro Bom Pastor. O homem foi preso em flagrante e responderá pelo crime.



Em análise preliminar, ficou constatado que a vítima morreu por asfixia provocada por estrangulamento.



O homem foi localizado e preso na tarde de domingo, durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil, após fugir do imóvel onde Karen foi morta. Antes de deixar o local, Matta teria ligado para a própria irmã e pedido que ela fosse até lá.



Após ser identificado, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.



A Polícia Civil informou que mantém investigações para esclarecer a dinâmica, a motivação e todas as circunstâncias do crime. A Defensoria Pública, responsável pela defesa de João Vitor Silva Coleta da Matta, informou que não se manifesta sobre casos específicos devido a política institucional.



Karen deixou sete filhos e seis netos. Além da bebê de 1 ano encontrada ao lado da mãe, outra criança, também filha do casal, estava na residência no momento do crime. As duas foram acolhidas por familiares.