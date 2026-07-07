Policiais encontram bebê mamando na mãe morta em caso de feminicídio

Policiais militares encontraram uma bebê de 1 ano mamando no peito da mãe, que já estava morta, ao atenderem uma ocorrência em uma residência de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais A mulher foi identificada como Karen Aparecida Ferreira Rosa, de 44 anos, que, segundo a Polícia Civil, foi vítima de feminicídio na noite do último sábado, 4.
Karen foi encontrada sem sinais vitais na casa onde morava com o companheiro, João Vitor Silva Coleta da Matta, de 41 anos, no bairro Bom Pastor. O homem foi preso em flagrante e responderá pelo crime.
Em análise preliminar, ficou constatado que a vítima morreu por asfixia provocada por estrangulamento.
O homem foi localizado e preso na tarde de domingo, durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil, após fugir do imóvel onde Karen foi morta. Antes de deixar o local, Matta teria ligado para a própria irmã e pedido que ela fosse até lá.
Após ser identificado, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.
A Polícia Civil informou que mantém investigações para esclarecer a dinâmica, a motivação e todas as circunstâncias do crime. A Defensoria Pública, responsável pela defesa de João Vitor Silva Coleta da Matta, informou que não se manifesta sobre casos específicos devido a política institucional.
Karen deixou sete filhos e seis netos. Além da bebê de 1 ano encontrada ao lado da mãe, outra criança, também filha do casal, estava na residência no momento do crime. As duas foram acolhidas por familiares.
Karen foi encontrada sem sinais vitais na casa onde morava com o companheiro, João Vitor Silva Coleta da Matta, de 41 anos, no bairro Bom Pastor. O homem foi preso em flagrante e responderá pelo crime.
Em análise preliminar, ficou constatado que a vítima morreu por asfixia provocada por estrangulamento.
O homem foi localizado e preso na tarde de domingo, durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil, após fugir do imóvel onde Karen foi morta. Antes de deixar o local, Matta teria ligado para a própria irmã e pedido que ela fosse até lá.
Após ser identificado, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.
A Polícia Civil informou que mantém investigações para esclarecer a dinâmica, a motivação e todas as circunstâncias do crime. A Defensoria Pública, responsável pela defesa de João Vitor Silva Coleta da Matta, informou que não se manifesta sobre casos específicos devido a política institucional.
Karen deixou sete filhos e seis netos. Além da bebê de 1 ano encontrada ao lado da mãe, outra criança, também filha do casal, estava na residência no momento do crime. As duas foram acolhidas por familiares.