Desespero no momento dos tiros

Em meio ao confronto, Renata conta que conseguiu retirar a filha do carro e levá-la para os fundos da farmácia, enquanto funcionários do estabelecimento a ajudavam a prestar os primeiros socorros ao marido.

"Eu só consegui ouvir os disparos. Estourou o vidro do meu carro, e minha filha começou a gritar socorro, falou que ele estava ensanguentado, e ele ficou falando que tinha perdido o braço. No meio do tiroteio, os funcionários da farmácia foram comigo, todo mundo com medo ao mesmo tempo, mas a gente foi lá, conseguimos pegar ela, escondi no fundo da farmácia, e ele conseguiu abrir a porta e se jogar no chão para evitar ser atingido por outros disparos", explicou.