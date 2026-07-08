Esquema movimentou mais de R$ 7,6 bilhões em 6 anos

Procurada, a defesa de Márcio Canella informou que os advogados ainda não tiveram acesso ao processo e, por isso, não podem se manifestar neste momento.

A movimentação de mais de R$ 7,6 bilhões ocorreu nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), enviado à PF. Além de organização criminosa, investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros delitos.

A ação de ontem se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pela PF, que visa à desarticulação de organizações criminosas atuantes no Estado do Rio.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral da corporação instaurou investigação para apurar os fatos. A corporação afirmou que "acompanha o caso de perto e reafirma que não compactua com desvios de conduta".