Filha de Tadeu Schmidt anuncia noivado: 'Nova etapa de nossas vidas'

Valentina Schmidt, 24, filha do apresentador Tadeu Schmidt, anunciou nesta terça-feira, 7, que está noiva do psicólogo Christiano Donnelly, com quem namora desde 2022.

"De namorados a noivos! Hoje chegamos à marca de quatro anos e meio do nosso relacionamento. E, da forma mais surpreendente e inesperada possível, no dia 2 de Julho, demos a largada a uma nova etapa das nossas vidas! Vamos com tudo, amor da minha vida", escreveu ao publicar uma foto antiga ao lado de Christiano.

Atriz, Valentina é filha de Tadeu e Ana Cristina Schmidt, casados há 26 anos. O casal tem ainda uma filha mais nova, Laura.