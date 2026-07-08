Glen Powell assume namoro com foto de beijo na web

Glen Powell assumiu namoro com a atriz Michelle Randolph. Em uma postagem nas redes sociais, o americano publicou uma foto de um beijo do casal em seu Instagram.

A foto faz parte de um carrossel com diversas imagens, em que o ator aparece também ao lado de amigos e familiares celebrando o feriado de 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos.

Além do registro ao lado da namorada, Powell compartilhou, ainda, uma imagem de Randolph dançando em uma festa. Outras celebridades também apareceram na seleção de fotos do artista: as atrizes Zoey Deutch e Madelyn Cline, além de Jimmy Tatro.

Randolph integrou o elenco das séries 1923 e Landman, além de Pânico 7.