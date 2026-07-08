Quem é Pedro Alves, que entra em 'Quem Ama Cuida' como neto de Diná

O ator Pedro Alves chega para reforçar o elenco da novela das nove, Quem Ama Cuida. Na trama, o artista assume o papel de Fernando, neto de Diná, que vem para São Paulo a fim de cursar medicina.

Sem dinheiro para moradia, ele recorre a Pilar, que aceita acolher o jovem durante um tempo, mas ele deverá trabalhar para se manter. Fernando irá atuar na clínica de Rafael e César enquanto mantém a rotina de estudos.

Quem é Pedro Alves?

Carioca criado na Bélgica, Alves contou ao Gshow que sua paixão pelas artes já era antiga. Aos 12 anos, entrou na Academia de Artes do Estado, "onde permaneci em minha formação profissional por 6 anos".

Ao retornar ao Brasil, decidiu que era hora de voltar a exercitar o português. Dessa forma, inscreveu-se na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, e passou a estudar Artes Cênicas.

"Pós formação, entre trabalhos de faxina, recepcionista, babá, consegui um papel na HBO, em francês e, logo em seguida, um papel em Malhação - Toda Forma de Amar", relembrou.

Outros projetos

Esse não é o primeiro projeto que Alves participa dentro da Globo. Em 2025, o ator esteve no elenco da novela das sete Dona de Mim e segundo o Extra, o convite para integrar Quem Ama Cuida chegou quando ainda estava na outra produção. Sua participação em projetos da emissora se estende também para Vermelho Sangue, disponível no Globoplay.

"Estou com sangue nos olhos", diz o ator em entrevista ao site Notícias da TV. "Se o Walcyr [Carrasco] pedir para eu emagrecer dez quilos porque o Fernando trabalha e estuda, eu faço o que for necessário. É uma história muito potente. Cada personagem dessa novela tem muitas camadas, então dá para fazer muita coisa. O Fernando representa muita gente que luta todos os dias para conquistar uma oportunidade."