Quem são os ex-BBBs mais populares no Instagram?

Um estudo realizado pela plataforma Influency.me, que trabalha com marketing de influência, revelou quais são os ex-BBBs mais populares no Instagram. De acordo com os dados analisados, a pesquisa mostra um ranking "baseado em métricas como taxa média de visualização, engajamento por alcance, engajamento por seguidores, seguidores autênticos e seguidores totais".

Em 1º lugar, está Juliano Floss, do BBB 26, que soma mais de 7,3 milhões de seguidores na rede social. A lista traz ainda nomes como Juliette, da 21ª edição, que, apesar de somar 28,1 milhões der seguidores, aparece em 3º lugar.

Outras personalidades também integram o ranking, como Samira, em 5º, Jade Picon, na 8ª posição, e Ana Paula Renault, em 12º.

Confira abaixo a lista completa dos ex-BBBs mais engajados no Instagram.

1. Juliano Floss

2. Maíra Cardi

3. Juliette

4. Gil do Vigor

5. Samira

6. Chaiany Andrade

7. Viih Tube

8. Jade Picon

9. Grazi Massafera

10. Arthur Aguiar

11. Milena

12. Ana Paula Renault

13. Caio Afiune

14. Sabrina Sato

15. Eliezer