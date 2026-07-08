Pioneiros do k-pop atual, Kard anuncia fim do grupo

J.seph, BM, Somin e Jiwoo deixarão de se apresentar como Kard. Pioneiro entre os grupos mistos do K-pop contemporâneo, o quarteto anunciou o fim das atividades após quase uma década de carreira. A notícia foi divulgada na última segunda-feira, 6, pela agência sul-coreana DSP Media. Antes da despedida, os artistas lançarão o álbum Where To Now? (Part.2): Nowhere, previsto para 28 de julho, e embarcarão em uma turnê mundial.

Em comunicado, a empresa informou que a decisão foi tomada em comum acordo com os integrantes. "Após conversas cuidadosas e ponderadas com os quatro membros, concordamos mutuamente que este álbum e esta turnê marcarão a conclusão da jornada do Kard como grupo", afirmou.

A DSP Media também pediu que os fãs continuem apoiando os artistas nos próximos passos da carreira. "Esperamos que o novo álbum e a turnê, preparados de todo o coração pelos membros, permaneçam como uma lembrança preciosa para os fãs", diz a nota.

Desde a estreia, em 2017, o Kard construiu uma trajetória incomum na indústria sul-coreana por reunir homens e mulheres na mesma formação, característica que o tornou um dos principais grupos mistos do K-pop. Ao longo da carreira, o quarteto conquistou projeção internacional com músicas como Don't Recall, Hola Hola e Bomb Bomb.

O Brasil esteve entre os principais mercados internacionais do Kard. O grupo visitou diversas cidades, com apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre. A passagem mais recente foi em janeiro de 2025, quando o quarteto abriu a temporada de shows de K-pop com a turnê Where To Now?, em São Paulo.