Concurso destaca contribuições do saber indígena para a arquitetura

A iniciativa surgiu da Comissão de Políticas Urbanas e Ambientais do CAU/BR, que debate questões como demarcação de terras indígenas e a arquitetura dos povos originários.

“Porque ela origina uma série de conhecimentos que depois se tornaram técnicos e científicos, mas cuja origem é indígena”, disse nesta quarta-feira (8) a conselheira do CAU/BR Leila Marques.

Um exemplo são materiais naturais, como madeira, bambu, palha, cipó, fibras, que vêm sendo estudados por muitos arquitetos atualmente. “É o que a ciência chama hoje de soluções baseadas na natureza, mas que são usadas pelos habitantes originários do Brasil desde sempre”, destacou Leila. Os povos originários sempre trabalharam em cima do conhecimento pessoal, de experiências que vêm sendo passadas de gerações a gerações.

Os materiais usados pelos povos indígenas são naturais, renováveis, não poluentes e, portanto, não causam impacto ambiental. A conselheira explicou que a proposta do edital nasce dentro do projeto estruturante da Comissão de Políticas Públicas e Ambientais que estuda a Amazônia Legal, abrangendo não só a arquitetura indígena, mas também de povos ribeirinhos.

Ineditismo

Esta é a primeira vez em que o sistema CAU/Brasil lança um concurso sobre a arquitetura indígena e sua contribuição para a arquitetura em geral e para o urbanismo. Os 13 principais artigos e projetos de cada categoria serão reunidos em uma publicação inédita sobre o tema. Não precisam ser artigos publicados em revistas científicas, segundo a conselheira.

A ação pretende ampliar a produção de conhecimento sobre arquitetura, território, cultura e sustentabilidade, além de promover reflexões sobre a contribuição dos povos indígenas para a construção de soluções alinhadas às especificidades dos territórios brasileiros.

Podem ser inscritos projetos técnicos de arquitetura e artigos acadêmicos e científicos. A participação é aberta a arquitetos e urbanistas, pesquisadores, docentes, estudantes de pós-graduação, profissionais de áreas correlatas e integrantes de grupos de pesquisa que desenvolvam trabalhos relacionados à arquitetura indígena, às formas tradicionais de ocupação do território, à preservação cultural, ao desenvolvimento sustentável e às dinâmicas socioambientais da Amazônia Legal.

De acordo com a conselheira, podem ser aceitos projetos que falem sobre a comunidade indígena, sobre a forma de vida deles. "A gente pode falar sobre o espaço coletivo. Não é só a habitação. É sobre onde eles praticam as festas religiosas, os festejos. Ou seja, qualquer espaço público indígena", explicou.

"Podem ser projetos sobre o uso da técnica indígena quando eles usam certas madeiras em que fazem encaixes, porque não utilizam pregos, nem parafusos. Eles têm várias técnicas de construção que são duráveis e adequadas ao clima local em que alguns arquitetos se baseiam para poder fazer outras edificações”, exemplificou.

Leila Marques salientou a preocupação dos povos originários com o uso de materiais, como a palha, colocada no telhado das casas para diminuir o calor. “Sem saber, eles fazem ventilação cruzada, que é um dos temas do conforto ambiental, uma disciplina da arquitetura. E eles praticam isso da forma que sempre sentiram que era preciso, como o uso de materiais sustentáveis, integração das construções com a paisagem.”

A conselheira do CAU/BR destacou que os povos indígenas “têm, empiricamente, o cuidado com a paisagem". "Na verdade, eles já praticam a arquitetura bioclimática que, hoje, é assunto de livros científicos, de pesquisa”, destacou.

Objetivo maior

Com esse concurso, o CAU/BR quer mostrar o quanto a arquitetura dos povos originários contribuiu para o que é usado hoje e o que a indústria criou, mas com base no que os indígenas já faziam.

Segundo Leila, o objetivo maior da iniciativa é a valorização e a preservação da história, do que os povos originários fizeram e fazem, a preservação histórica desse conteúdo que não se poder perder.

“Porque quem sabe a sua história sabe o seu futuro. Não adianta estudar hoje diversas tecnologias, formas de construir; não adianta estar totalmente amparado por uma tecnologia se, na verdade, se esquece toda a história. Trata-se do registro desse histórico e da valorização do trabalho deles.”

Os melhores trabalhos receberão prêmios em dinheiro. Em cada categoria, o primeiro colocado receberá R$ 10 mil; o segundo, R$ 6 mil; e o terceiro, R$ 4 mil. Serão concedidos também R$ 2 mil aos classificados da quarta à 13ª posição.

O resultado final do concurso será divulgado em 27 de agosto. Caso haja recursos, o prazo para divulgação passará para o dia 8 de setembro. O livro com os artigos e projetos vencedores deverá ser lançado no final deste ano, disse a conselheira do CAU/BR.

O regulamento pode ser acessado neste link. As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail concurso.arqindigena@caubr.gov.br .

CAU/BR

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) é a autarquia federal responsável por orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquiteto e urbanista em todo o território nacional.