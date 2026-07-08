Ana Maria Machado é a entrevistada do 'Roda Viva' na próxima segunda-feira

A escritora Ana Maria Machado é a convidada do Roda Viva na próxima segunda-feira, 13. O programa vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura.

Titular da cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Letras (ABL), ela participa de uma conversa sobre sua trajetória, o papel da literatura na formação de leitores, o processo de criação artística, os desafios da educação no Brasil e os impactos da censura impulsionada pelas redes sociais no cenário contemporâneo.

Com apresentação de Ernesto Paglia, a bancada de entrevistadores será formada por Maria Fernanda Rodrigues, editora de Cultura do Estadão; Cristiane Rogerio, jornalista, pesquisadora da área de livros e infâncias e colunista da revista Crescer; Iara Biderman, jornalista, escritora e editora da revista Quatro Cinco Um; Manuel da Costa Pinto, apresentador do Entrelinhas, da TV Cultura; Ruan de Sousa Gabriel, repórter do jornal O Globo; e Walter Porto, editor de Livros da Folha de S.Paulo. Haverá ainda a participação do cartunista Eduardo Baptistão.

Uma carreira que marcou gerações

Reconhecida como uma das mais importantes autoras da literatura brasileira, Ana Maria Machado construiu uma carreira que marcou gerações de leitores com clássicos da literatura infantojuvenil, como Bisa Bia, Bisa Bel. Na entrevista, ela também abordará sua produção voltada ao público adulto e compartilhará reflexões sobre o fazer literário, a imaginação e os caminhos da criação artística.

Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2003 e vencedora de importantes prêmios nacionais e internacionais - entre eles o Hans Christian Andersen, considerado o mais importante da literatura infantojuvenil mundial, e três vezes o Prêmio Jabuti -, Ana Maria Machado tem mais de uma centena de obras publicadas, traduzidas para diversos idiomas.

O Roda Viva vai ao ar na TV Cultura, com transmissão simultânea no YouTube e no site oficial da emissora.