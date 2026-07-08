Emmy 2026: Rob Reiner recebe indicação póstuma por participação em 'O Urso'

O ator e cineasta Rob Reiner recebeu uma indicação póstuma ao Emmy 2026 por sua participação na quarta temporada de O Urso, série do Disney+. O diretor morreu aos 78 anos, em dezembro do ano passado, ao lado da esposa, a fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70. O filho do casal, Nick Reiner, de 32 anos, responde na Justiça por duplo homicídio qualificado.

Lenda de Hollywood, Reiner concorre na categoria de melhor ator convidado em série de comédia por interpretar Albert Schnuff, consultor especializado em restaurantes e negócios. Na trama, ele orienta Ebraheim (Edwin Lee Gibson) sobre como transformar um restaurante em uma franquia.

'O Urso' presta homenagem ao cineasta

A série fez uma homenagem a Rob Reiner no episódio final da quinta e última temporada, disponibilizado em 25 de junho no streaming. Na cena final, Ebraheim liga para Schnuff para falar sobre os planos de tornar o restaurante uma franquia.

Ao encerrar a conversa, o personagem diz "como você quiser", uma referência à icônica frase de A Princesa Prometida (1987), clássico dirigido por Reiner.

Ao longo da carreira, o cineasta comandou alguns dos filmes mais marcantes de Hollywood, entre eles Conta Comigo, Louca Obsessão e Harry e Sally - Feitos um para o Outro.

Filho tenta acesso a fundo milionário

Recentemente, Nick Reiner entrou na Justiça para pedir acesso a um fundo fiduciário de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,76 milhões). Segundo documentos apresentados em Los Angeles, ele pretende usar o dinheiro para custear sua defesa.

O filho do diretor responde a duas acusações de homicídio em primeiro grau pelas mortes dos pais. O caso teve grande repercussão em Hollywood.

Os corpos de Rob Reiner e Michele Singer Reiner foram encontrados na residência da família, em um bairro nobre de Los Angeles.