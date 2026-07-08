3ª edição do Festival do Leitor Quindim amplia programação e recebe convidados internacionais

O Festival do Leitor Quindim chega à terceira edição entre os dias 12 e 23 de agosto, em Caxias do Sul (RS), com uma novidade: pela primeira vez, o evento receberá diversos convidados internacionais. Voltado à formação de leitores e à literatura infantil, o festival reunirá escritores, ilustradores e pesquisadores do Brasil, do Chile, da Colômbia, do Equador e do Irã.

Entre os brasileiros confirmados estão nomes como Flávia Lins e Silva, Jeferson Tenório, Marcelino Freire, Marcia Tiburi, Marco Lucchesi, Roger Mello, Natália Borges Polesso, Sônia Rosa, Vanessa Guarani Ratton e Xadalu Tupã Jekupé. Também participam o iraniano Ali Boozari, os colombianos Jairo Buitrago e Silvia Castrillón, a chilena Paloma Valdivia e o equatoriano Roger Ycaza.

Com o tema "O encontro nos faz existir", a edição de 2026 coloca a brasilidade e os povos originários no centro das discussões e expande sua atuação para além do espaço tradicional do festival. A curadoria é de Paula Taitelbaum, Roger Mello, Ronaldo Bueno e Volnei Canônica, que montaram uma programação que reúne encontros com autores, debates, oficinas, exposições e atividades voltadas a educadores, crianças e famílias.

Para Volnei Canônica, presidente do Instituto de Leitura Quindim, o crescimento do festival representa a consolidação de um projeto que entende a leitura como experiência coletiva. "Os livros sempre encontram seus leitores quando existem pontes. Nesta edição, queremos construir muitas delas. Ao levar a programação para diferentes territórios, reunindo autores do Brasil, do exterior e da nossa própria cidade, reafirmamos que a literatura pertence às pessoas e pode transformar qualquer espaço em um lugar de encontro, escuta, imaginação e descoberta", comenta.

Caravana de Leitores

Junto com o festival, também ocorre a ação Caravana de Leitores Quindim, que levará cerca de 900 estudantes da rede pública às atividades após um trabalho de leitura realizado nas escolas.

Além disso, acontecem também o 2º Seminário Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e a mostra dos finalistas do 9º Prêmio AEILIJ de Ilustração, cujo vencedor será escolhido por um júri formado por crianças de até 12 anos.

Fundado em 2014, o Instituto de Leitura Quindim é uma instituição sem fins lucrativos que tem por finalidade promover o direito à infância, à educação, à cultura, ao livro, à leitura, à literatura, às bibliotecas, às manifestações populares, tanto no Brasil como no exterior, por meio da experiência literária e na construção de políticas públicas para a área que garantam esses direitos.

3ª Festival Internacional do Leitor Quindim, 1º Festival Internacional do Leitor Quindim Territórios e Caravana de Leitores Quindim

Quando: 12 a 23 de agosto de 2026

Onde: Instituto de Leitura Quindim (Villagio Caxias), UniCesumar e 22 territórios de Caxias do Sul (RS)

Tema: O encontro nos faz existir