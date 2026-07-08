Asilo clandestino é fechado no Cachambi

Rio - Oito idosos foram resgatados durante uma operação realizada nesta quarta-feira (8) em um asilo clandestino no bairro do Cachambi, Zona Norte do Rio. No endereço, os agentes constataram que o imóvel funcionava como Instituição de Longa Permanência para Idosos sem autorização dos órgãos competentes. Segundo a Polícia Civil, o espaço apresentava condições inadequadas para abrigar os moradores, que viviam em um ambiente considerado pequeno e confinado.



Diante da situação, os idosos acabaram sendo retirados do local e encaminhados para atendimento e acolhimento pela rede de assistência social.



Os responsáveis encontrados no imóvel serão investigados por exercício irregular da atividade. O asilo foi interditado e não poderá continuar funcionando.

A operação foi realizada por policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) com apoio da Vigilância Sanitária e de órgãos da Prefeitura do Rio.