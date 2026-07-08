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Tempo fica firme até sábado, mas chuva volta no domingo

Previsão aponta próximos dias com sol entre nuvens

Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio
Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio -
Rio - Depois de uma quarta-feira (8) marcada por céu encoberto e chuva fraca em pontos das zonas Sul, Sudoeste e Oeste, os cariocas devem ter uma trégua nas condições do tempo. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a atuação de um sistema de alta pressão deixará o tempo estável entre quinta-feira (9) e sábado (11), sem previsão de chuva na capital.
Ao longo desse período, o céu deve variar entre parcialmente nublado e claro, com ventos fracos a moderados. As temperaturas permanecem amenas nas primeiras horas do dia, com elevação gradual durante as tardes.
A mudança de cenário está prevista para domingo (12). Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão vão aumentar a nebulosidade ao longo do dia. Há previsão de chuva fraca a moderada a partir da noite, além de ventos com intensidade moderada a forte.
- Quinta-feira (9): céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva e ventos fracos a moderados.
- Sexta-feira (10): tempo firme, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva.
- Sábado (11): o tempo segue estável, com céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados.
- Domingo (12): aumento da nebulosidade e previsão de chuva fraca a moderada durante a noite, acompanhada de ventos moderados a fortes.
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Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio
Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rio teve registro de chuva fraca em alguns bairros nesta quarta-feira
Rio teve registro de chuva fraca em alguns bairros nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rio teve registro de chuva fraca em alguns bairros nesta quarta-feira
Rio teve registro de chuva fraca em alguns bairros nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Praia da Reserva, no Recreio, ficou com céu nublado nesta quarta
Praia da Reserva, no Recreio, ficou com céu nublado nesta quarta Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Praia da Reserva, no Recreio, ficou com céu nublado nesta quarta
Praia da Reserva, no Recreio, ficou com céu nublado nesta quarta Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Praia da Reserva, no Recreio, ficou com céu nublado nesta quarta
Praia da Reserva, no Recreio, ficou com céu nublado nesta quarta Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio
Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio
Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
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