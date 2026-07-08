Salto sem corda: MP denuncia quatro por homicídio em SP

caso aconteceu no dia 13 de junho, em Limeira, no interior de São Paulo . A denúncia será analisada pela Justiça de São Paulo. Se for aceita, os denunciados passarão a responder por homicídio com dolo eventual, (quando a pessoa não tem a intenção direta de matar, mas assume o risco de provocar a morte), qualificado por motivo torpe.

Três deles, Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra e Vitor de Freitas Gonçalves, eram instrutores da empresa "Entre Cordas", contratada por Maria Eduarda para realizar o salto. O trio participou diretamente do arremesso da vítima, o que levou à prisão em flagrante dos três. Posteriormente, as prisões foram convertidas em preventivas.

A quarta denunciada é Evelyne dos Santos Gonçalves que, além de responder pelo homicídio, também foi denunciada por fraude processual, por tentar retirar a câmera presa ao corpo de Maria Eduarda na tentativa de prejudicar as investigações. De acordo com a apuração, Evelyne era responsável pela logística, captação de clientes e divulgação comercial da empresa.

Relembre o caso



O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem, de 21 anos, perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo. Seis pessoas foram presas.







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O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão. Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".