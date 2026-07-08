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Salto sem corda: MP denuncia quatro por homicídio em SP

Acusação será analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo

Caso aconteceu no dia 13 de junho, em Limeira, no interior de São Paulo
Caso aconteceu no dia 13 de junho, em Limeira, no interior de São Paulo -
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou, nesta terça-feira (7), quatro pessoas por envolvimento na morte de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, que foi arremessada da Ponte do Esqueleto sem corda durante a prática da modalidade rope jump.
O caso aconteceu no dia 13 de junho, em Limeira, no interior de São Paulo. A denúncia será analisada pela Justiça de São Paulo. Se for aceita, os denunciados passarão a responder por homicídio com dolo eventual, (quando a pessoa não tem a intenção direta de matar, mas assume o risco de provocar a morte), qualificado por motivo torpe.
Três deles, Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra e Vitor de Freitas Gonçalves, eram instrutores da empresa "Entre Cordas", contratada por Maria Eduarda para realizar o salto. O trio participou diretamente do arremesso da vítima, o que levou à prisão em flagrante dos três. Posteriormente, as prisões foram convertidas em preventivas.
A quarta denunciada é Evelyne dos Santos Gonçalves que, além de responder pelo homicídio, também foi denunciada por fraude processual, por tentar retirar a câmera presa ao corpo de Maria Eduarda na tentativa de prejudicar as investigações. De acordo com a apuração, Evelyne era responsável pela logística, captação de clientes e divulgação comercial da empresa.
Relembre o caso

O evento de rope jumping terminou em tragédia e prisões neste sábado, na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A jovem, de 21 anos, perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo. Seis pessoas foram presas.
 
 
 
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O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão. Uma testemunha chega a perguntar sobre o equipamento momentos antes do lançamento. Assim que a vítima cai, a pessoa responsável pela filmagem mostra a corda que ficou para trás e grita: "Gente, a corda!".
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