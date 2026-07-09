Após ataque, Forças de Segurança ocupam Muquiço

Após o ataque, centenas de agentes se dirigiram ao Muquiço. Eles realizam buscas na comunidade atrás dos envolvidos.

A Polícia Civil classificou a ação como covarde e reforçou que "ataques contra agentes de segurança pública representam um ataque direto ao Estado e seguirá atuando de forma firme e permanente no combate às facções e na repressão a criminosos".

De acordo com o subsecretário de Planejamento da PCERJ, delegado Carlos Oliveira, ao menos duas pessoas com mandados de prisão em aberto foram conduzidas à delegacia. À imprensa, ele garantiu que a corporação vai atuar na comunidade por tempo indeterminado, até que os envolvidos no ataque sejam encontrados.

"Nesse momento a decisão é essa. Até nós temos todas as informações necessárias para capturar esses elementos, mas isso não significa não estamos em outros locais, fazendo outras diligências. A finalidade é capturá-los. Vamos colocar toda a energia da Polícia Civil nisso", afirmou Oliveira.