Favela dominada pela facção TCP

A comunidade do Muquiço é dominado pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Bruno da Silva Loureiro, mais conhecido como 'Coronel' - apontado pela Polícia Civil como uma das lideranças da comunidade -, foi preso no mês passado no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, enquanto aguardava a realização de uma cirurgia.

Quem pode ter herdado a liderança na comunidade e que pode ter coordenado o ataque aos policiais civis é Carlos Eduardo Barros de Oliveira, conhecido como Grisalho. Oriundo do Complexo do Chapadão, ele também é apontado pelas autoridades como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de carga.