Festival de Gramado revela seleção; filme com Marina Ruy Barbosa abrirá a 54ª edição

O Festival de Cinema de Gramado anunciou nesta quarta-feira, 8, os seis longas-metragens brasileiros selecionados para a mostra competitiva da 54ª edição do evento. Entre eles, estão Nosso Segredo, de Grace Passô, e Feito Pipa, de Allan Deberton.

A organização também confirmou que a cerimônia de abertura, em 14 de agosto, terá a exibição de Antártida, longa dirigido por Bruno Safadi que conta com Marina Ruy Barbosa no elenco. A produção inédita da Globo será apresentada no Palácio dos Festivais, fora da competição.

Além de Marina, o filme reúne Andrea Beltrão, Lázaro Ramos, Leandra Leal, Antonio Calloni e João Vitor Silva no elenco. A estreia de Antártida nos cinemas brasileiros está prevista para 17 de setembro.

O festival também divulgou os 18 curtas-metragens gaúchos que disputarão o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema. As sessões acontecem nos dias 15 e 16 de agosto, com a cerimônia de premiação marcada para a noite do último dia.

Outra novidade foi o anúncio dos homenageados desta edição. O ator, roteirista e diretor Marcos Caruso receberá o Troféu Cidade de Gramado. Já o diretor de fotografia Jorge Henrique Boca será agraciado com o Troféu Sirmar Antunes, enquanto a atriz e produtora Silvia Duarte receberá o Prêmio Leonardo Machado.

Os Prêmios Iecine serão entregues aos cineastas Renato Dornelles e Tatiana Sager (Destaque), à dupla Márcio Reolon e Filipe Matzembacher (Inovação) e à produtora Gisele Hiltl (Legado).

De acordo com a organização, todos os longas da mostra competitiva e parte dos curtas contarão com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, Libras e legendas por meio de aplicativo. Os demais detalhes da programação serão anunciados em coletivas de imprensa no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos dias 13 e 16 de julho.

Longas brasileiros selecionados:

Chorão: Só os Loucos Sabem (SP)

Feito Pipa (CE)

Justino - Nos Bastidores do Reino (DF)

Leite em Pó (MG/SP/RN)

Nosso Segredo (MG)

Pele de Rinoceronte (RJ)

Curtas-metragens gaúchos selecionados:

O Acumulador de Memórias (Pelotas)

Banho Maria (Porto Alegre)

Batidão de Botas (Pelotas)

Braço Forte (Pelotas)

Claudete (Santa Cruz do Sul)

Coisa Ruim (Porto Alegre)

Drunken Car (Garibaldi)

Elisete Tem que Casar! (Caxias do Sul)

Estátuas Também Morrem? (Brasil/Hungria/Portugal/Bélgica)

Grão (Rio Grande)

Manjericão (Xangri-Lá)

Mizandrika (Pelotas)

Procura-se Ator (Imbé/Tramandaí)

Raidinalha (Porto Alegre)

O Retorno (Porto Alegre)

Terra Bruta (Canoas)

A Vaidade é a Última Que Morre (Porto Alegre)

O Véu (Porto Alegre)