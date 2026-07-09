Morre aos 75 anos a cantora britânica Bonnie Tyler

A cantora britânica Bonnie Tyler morreu aos 75 anos nesta quinta-feira, 9. A família e a equipe da artista informaram o falecimento "de maneira inesperada durante a noite em um hospital de Portugal, em decorrência da doença pela qual estava sendo tratada", escreveram em nota.





A artista estava internada em estado grave na UTI desde meados de junho após sair de um coma induzido. Em maio, ela passou por uma cirurgia intestinal de emergência e no dia seguinte sofreu uma parada cardiorrespiratória.





Nascida Gaynor Hopkins em Skewen, no País de Gales, Bonnie Tyler transformou uma voz rouca, resultado de uma cirurgia nas cordas vocais nos anos 1970, em sua marca registrada.





Ela alcançou fama mundial com a canção It's a Heartache, um hit melancólico que explodiu nas rádios e abriu as portas do mercado americano. Mas foi na década seguinte que Bonnie entraria definitivamente para a cultura pop.





Em 1983, lançou Total Eclipse of the Heart, balada épica produzida e composta por Jim Steinman. O videoclipe teatral ajudou a eternizar a cantora no imaginário dos anos 1980.





Ela também obteve sucesso com as faixas Bitterblue, Holding Out For A Hero, More Than a Lover, Lost In France, entre outras.





Holding Out for a Hero, lançada em 1984, voltou a ganhar popularidade entre gerações mais jovens após integrar a trilha sonora do filme Shrek 2.





Um capítulo especialmente lembrado pelos fãs brasileiros foi a parceria de Bonnie Tyler com Fábio Jr. Em 1986, os dois gravaram uma versão bilíngue da canção Sem Limites pra Sonhar. A música se tornou um enorme sucesso no País, tocando intensamente nas rádios e em trilhas românticas da televisão da época.





"Me lembro de ele [Fábio Jr.] ser um homem muito bonito que me deu um anel lindo de ouro com pedras cravejadas. Ele era absolutamente lindo. Não consigo me lembrar da música agora, mas éramos número 1 no Brasil. Isso foi muito empolgante", relembrou a cantora em entrevista ao Estadão realizada em 2022, quando ela realizou uma turnê brasileira comemorando 50 anos de carreira.





À época, ela também elegeu as cinco maiores cantoras de todos os tempos: Chaka Khan, Tina Turner, Pink, Janis Joplin e Miley Cyrus.