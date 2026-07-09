Prazo para vistoria de gás canalizado é prolongado; entenda

Rio - O prazo para a realização da Inspeção Periódica do Gás (IPG), conhecida como "vistoria do gás", foi prorrogado até o dia 23 de setembro deste ano. A decisão, comunicada nesta quarta-feira (8), é da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa).
A prorrogação ocorreu para permitir que a Naturgy intensifique a busca ativa pelos imóveis que ainda não realizaram a inspeção obrigatória, especialmente aqueles que se encontram fechados ou pertencem a consumidores de baixa renda. A IPG deve ser feita a cada cinco anos, a partir da data de início do fornecimento de gás.
Atualmente, quase 81% dos imóveis já passaram pela vistoria. O percentual representa um avanço em relação aos anos anteriores e reflete as medidas adotadas após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 6 de março de 2023 entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Agenersa.
Atualmente, quase 81% dos imóveis já passaram pela vistoria. O percentual representa um avanço em relação aos anos anteriores e reflete as medidas adotadas após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 6 de março de 2023 entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Agenersa.
Entre as mudanças promovidas pelo acordo está a ampliação do número de empresas habilitadas para executar a inspeção, o que aumentou a oferta do serviço e contribuiu para a redução dos custos cobrados aos consumidores.
Com a prorrogação, a concessionária deverá reforçar as ações para localizar os imóveis que ainda não realizaram a inspeção, identificando situações como unidades fechadas e consumidores em condição de vulnerabilidade, para que possam regularizar sua situação dentro do novo prazo.
A Agenersa informou que acompanha o cumprimento das obrigações previstas na instrução normativa decorrente do TAC, com foco na conclusão das inspeções nos imóveis habitados e na segurança das instalações de gás canalizado em todo o Estado. A lista completa das empresas autorizadas a realizar o serviço está disponível no site da concessionária.
Com a prorrogação, a concessionária deverá reforçar as ações para localizar os imóveis que ainda não realizaram a inspeção, identificando situações como unidades fechadas e consumidores em condição de vulnerabilidade, para que possam regularizar sua situação dentro do novo prazo.
A Agenersa informou que acompanha o cumprimento das obrigações previstas na instrução normativa decorrente do TAC, com foco na conclusão das inspeções nos imóveis habitados e na segurança das instalações de gás canalizado em todo o Estado. A lista completa das empresas autorizadas a realizar o serviço está disponível no site da concessionária.