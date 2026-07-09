Morreu aos 49 anos o ator Edward Boggiss, que teve uma carreira marcada por participações em novelas e séries da TV Globo. A informação foi divulgada pelo também ator Pedro Garcia Netto, amigo de Boggiss, em uma publicação nas redes sociais na noite de quarta-feira, 8.

O velório do artista será realizado nesta quinta-feira, 9, a partir das 11h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa a esposa e uma filha.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens ao ator. "Descanse em paz, papi. Te amo pra sempre", escreveu Julia Boggiss, filha do artista. A mãe da jovem, Danielli Guerreiro, também lamentou a morte ao comentar a publicação e se declarar para a filha: "Te amo tanto!! Que bom que a gente se encontrou nessa vida, pra vir você!! Sou muito, muito grata!", disse.

"Meu amigo foi um guerreiro. Edward Boggiss lutou bravamente. Muita luz na sua passagem", comentou Garcia Netto. Boggiss havia sido diagnosticado com câncer de orofaringe em 2024.

O ator ganhou projeção ao participar de produções da TV Globo, como a série juvenil Sandy & Junior, exibida entre 1999 e 2002, a novela Malhação e Esplendor. O ator também teve trabalhos no teatro e em outros projetos audiovisuais.