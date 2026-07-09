'Casa do Patrão': A briga pelo Top 5 do reality pode ter uma reviravolta

A briga pelo Top 5 da Casa do Patrão pode ter uma reviravolta. Sheila era considerada uma das favoritas para vencer o reality show da Record e Disney+, mas aparece em último lugar para ser salva pelo público na parcial da enquete do Estadão do 13º Tá na Reta.

No início da tarde desta quinta-feira, 9, a policial militar tinha 28% dos votos, enquanto Jackson aparecia com 30%. Bianca era a favorita para ser salva da berlinda, com 42% dos votos.

O Tá na Reta foi formado na noite da última terça-feira, 7. A Patroa da semana, Mari, escolheu Bianca. Ao justificar a decisão, ela afirmou que já havia dito anteriormente que a participante seria sua primeira opção de voto entre os aliados.

Em seguida, Bianca exerceu o direito ao contragolpe e indicou Sheila, alegando que havia sido alvo de uma combinação de votos.

A terceira vaga foi definida pela votação da casa. Jackson recebeu quatro votos dos demais participantes e completou a berlinda.

Em modo turbo, o programa entra na reta decisiva da temporada. Com a final marcada para 16 de julho, o reality passou a acelerar sua dinâmica e promover eliminações em sequência até a definição dos finalistas.

Quem deve se salvar na 'Casa do Patrão'?

A enquete do Estadão não possui poder de interferência no resultado final da disputa. Os votos decisivos são contabilizados apenas no site do R7.