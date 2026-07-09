Coletiva com jogador marroquino tem confusão envolvendo repórter da Globo: 'pedimos desculpas'

Uma coletiva de imprensa com o jogador de futebol marroquino de Brahim Díaz foi interrompida por uma discussão entre dois jornalistas - um deles era o brasileiro Marcelo Courrege, repórter da TV Globo.

Vídeos circulando nas redes sociais mostram o espanto do jogador ao ouvir a confusão entre os dois jornalistas que discutiam em francês enquanto outros profissionais presentes na coletiva pediam por silêncio.

É possível escutar o repórter dizendo "ele me bateu", ao que o jornalista brasileiro responde "porque você levantou a mão duas vezes na frente da câmara".

Após o episódio, a coletiva de imprensa com Brahim Díaz foi retomada.

Posteriormente, no X (antigo Twitter), Courrege se manifestou dizendo que foi um mal entendido entre eles e que ambos pediram desculpas.

"O repórter marroquino 'tava' [estava] muito ansioso pra fazer a pergunta e levantou o braço algumas vezes invadindo a imagem das câmeras. Eu pedi duas vezes pra não levantar tanto e ele começou a gritar comigo. Segurou o meu braço e eu reagi. Foi chato na hora, mas depois expliquei melhor", afirmou.

"Mais calmo, ele entendeu. Pedi desculpas pelo mal entendido. Ele também me pediu desculpas. Nos abraçamos e ele até tirou uma foto. É o jogo da vida de Marrocos, contra a França, envolvendo tantas questões… A tensão é totalmente compreensível. Aconteceu, mas passou", completou o brasileiro.

Marrocos e França se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 17h (de Brasília), competindo pela vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.