Desfile homenageia Revolução de 1932 no Ibirapuera, em SP

A Revolução Constitucionalista de 1932 foi celebrada com o tradicional desfile cívico-militar em frente ao Obelisco do Ibirapuera, nesta quinta-feira, 9, em São Paulo.

Autoridades civis e militares prestaram suas homenagens aos 94 anos do levante armado contra o governo de Getúlio Vargas (1930-1945). Os paulistas pegaram em armas para exigir a convocação de uma Assembleia Constituinte, o fim do governo provisório e novas eleições. O 9 de Julho, data de início da revolução, é feriado estadual desde 1997.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) participaram das homenagens.

O Obelisco é uma representação dos ideais de liberdade do povo paulista e um monumento-mausoléu onde estão os restos mortais de mais de 780 pessoas participaram da revolução, como combatentes, apoiadores e símbolos do levante.