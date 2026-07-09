Justin Baldoni fala pela primeira vez após acordo judicial com Blake Lively e cita 'injustiça'

O ator Justin Baldoni, de 42 anos, falou publicamente pela primeira vez após o anúncio de que ele e a atriz Blake Lively, de 38, chegaram a um acordo judicial depois de uma longa disputa sobre os acontecimentos nos bastidores do filme É Assim que Acaba (2024). A briga envolveu acusações de assédio sexual e campanhas difamatórias.

"Não falamos publicamente durante a maior parte dos últimos dois anos, e não é porque não tivéssemos nada a dizer - porque Deus sabe que temos -, mas parecia que, toda vez que íamos gravar um vídeo como este, queríamos falar, mas algo nos dizia para não fazermos isso. Simplesmente não parecia ser o momento certo", disse ele em um vídeo gravado ao lado da mulher, Emily Baldoni, e publicado no Instagram na noite de quarta-feira, 8.

O casal afirmou que agora era "o momento certo" para falar e que sentia "imensa gratidão por tantas coisas e por tantas pessoas". Emily, no entanto, acrescentou: "E também sinto que é importante, ao dizermos isso, que essa gratidão não negue a injustiça e a dor que também sentimos nos últimos anos."

"Tivemos que lidar com tantas coisas e tentar entender tantas outras: como algo assim pôde acontecer? Sem falar que foi disfarçado como uma luta pelas mulheres. Há muito o que analisar. E a verdade é que, na realidade, passamos por muitos traumas como família, o que também torna difícil falar sobre isso", disse ela.

O ator e diretor argumentou que "muitas coisas dolorosas foram faladas nos últimos anos". "E isso gerou tanto alvoroço que não queríamos aumentar ainda mais o alvoroço. Por isso, preferimos deixar que o sistema judiciário seguisse seu curso", continuou. "E a verdade e os fatos falaram por si mesmos. E aqui estamos nós", completou Emily.

Baldoni disse que a recuperação de uma "experiência traumática" não é linear e agradeceu aos seus apoiadores pelo que chamou de "discernimento", "intuição" e "confiança" nele. O casal afirmou ainda que tem mais a dizer: "Esse momento vai chegar. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar em continuar a recuperação, passar tempo com nossos filhos e aproveitar a vida."

Lembre o caso

O drama entre Baldoni e Lively começou a se desenrolar em dezembro de 2024, quando a atriz denunciou ao jornal The New York Times que teria sofrido assédio sexual nos bastidores de É Assim Que Acaba. Ela afirmou que Baldoni e os produtores e publicitários do longa teriam iniciado uma campanha de difamação online como punição por ela ter feito reclamações.

Baldoni negou as alegações, e respondeu às queixas com um processo de 400 milhões de dólares contra Lively e seu marido, Ryan Reynolds, acusando ambos de difamação, mas a ação foi rejeitada. Ele também acusou Lively de usar sua influência em Hollywood para assumir o controle criativo do filme e destruir sua reputação.

Após quase um ano e meio de muitos capítulos, que envolveram até mesmo Taylor Swift, a atriz Isabela Ferrer e diversas trocas de farpas na mídia, o julgamento estava marcado para acontecer até junho deste ano, em Nova York.

Em maio, porém, os atores anunciaram o acordo judicial que evitou a batalha em tribunal. Os termos do acordo não foram revelados. Em nota, os advogados afirmaram que o objetivo é criar ambientes de trabalho seguros e que torcem para que o encerramento da disputa permita aos envolvidos que sigam em frente.