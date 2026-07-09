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Homem é preso por estuprar a neta de 10 anos na Baixada

Idoso, de 71 anos, foi encontrado por policiais militares em São João de Meriti

Suspeito foi surpreendido por policiais do 21º BPM
Suspeito foi surpreendido por policiais do 21º BPM -
Rio - Um homem de 71 anos foi preso, no fim da tarde desta quarta-feira (8), no bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de estuprar a própria neta, uma menina de apenas 10 anos.

A prisão foi realizada por policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti), após análise de informações e monitoramento estratégico. De acordo com os agentes, o suspeito já possuía uma anotação criminal por estupro de vulnerável. No momento da abordagem, não houve reação por parte dele.

Ele foi encaminhado por policiais militares à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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