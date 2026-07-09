Homem é preso por estuprar a neta de 10 anos na Baixada

Rio - Um homem de 71 anos foi preso, no fim da tarde desta quarta-feira (8), no bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de estuprar a própria neta, uma menina de apenas 10 anos.



A prisão foi realizada por policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti), após análise de informações e monitoramento estratégico. De acordo com os agentes, o suspeito já possuía uma anotação criminal por estupro de vulnerável. No momento da abordagem, não houve reação por parte dele.



Ele foi encaminhado por policiais militares à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral