Caixa libera vale-recarga do Gás do Povo

Rio - A Caixa Econômica Federal libera, nesta sexta-feira (10), o vale-recarga do programa Gás do Povo para cerca de 9 milhões de famílias. A retirada do combustível em uma das 25 mil revendedoras parceiras em todo o país deve ser feita pelo responsável familiar.

Para validar o benefício na maquininha "azulzinha" da Caixa, o beneficiário pode apresentar:



- Cartão com chip do Bolsa Família (com senha);



- Cartão de débito da Caixa (com senha);



- CPF (com código de validação enviado por SMS para o celular cadastrado na Caixa).

A frequência do benefício depende do tamanho da família no Cadastro Único : residências com até três membros recebem um vale a cada três meses; com quatro ou mais integrantes, a cada dois meses. A liberação ocorre todo dia 10.

A consulta ao direito e às revendas cadastradas está disponível no site https://gasdopovo.mds.gov.br/ , nos aplicativos "Meu Social" e Benefícios Sociais Caixa, no Portal Cidadão ou pelo telefone 0800 726 0207.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna