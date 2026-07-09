Rede de supermercados abre 40 vagas de emprego, incluindo oportunidades para PCD

Rio - A rede de supermercados Prezunic abriu 40 vagas de emprego na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O processo seletivo inclui oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD) e será realizado presencialmente nas unidades da empresa. Para se inscrever, os candidatos devem ter ensino médio completo e apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho física ou digital e laudo médico comprobatório.



Ao todo, a rede oferece 20 vagas exclusivas para PCD nas funções de Operador de Loja e Operador de Supermercado, com seleção no dia 14 de julho. Já as oportunidades para ampla concorrência são destinadas às funções de Padeiro e Açougueiro, com seleção no dia 15 de julho.



Ambas as seleções serão realizadas nas unidades do Méier (Rua Dias da Cruz, 579), Taquara (Estrada dos Bandeirantes, 105) e Botafogo (Rua General Polidoro, 260), das 9h às 12h, com distribuição de 25 senhas por unidade.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral.