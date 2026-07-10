Governo do Rio apoiou operação

Em relação aos outros cinco denunciados, a Justiça aplicou medidas como monitoramento eletrônico, comparecimento em juízo e proibição de se ausentar do país. São eles: Leilson de Souza Nepomuceno, Gerson Luís de Araújo, Hélio Augusto Machado, Roberto Accioly Peotta e Roberto Peotta.

A reportagem tentou contato com a defesa dos acusados por e-mail, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto a qualquer manifestação. Em nota, o Governo do Estado do Rio de Janeiro afirmou que a operação do MPRJ é fruto de um trabalho conjunto com os órgãos do Estado.