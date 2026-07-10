Saiba quem são os seis presos na operação do MPRJ

Ainda segundo o MPRJ, Davi Perini liderava o núcleo de servidores investigados, autorizando contratações, firmando contratos e pagamentos. Além dele foram alvos dos mandados de prisão:

1) Maurício Silva Knoploch dos Santos, diretor de Planejamento e Projetos do IRM e integrante da Comissão Técnica de Licitação. Ele é pai do deputado estadual Alexandre Knoploch (PL);

2) Franquis Dias Nepomuceno, diretor de Desenvolvimento Metropolitano Integrado do IRM e delegado da Polícia Civil;

3) Marcelo Lopes da Silva, procurador do Estado, então à frente da Procuradoria-Geral do IRM;

4) Caroline Soares Barros, que acumulava as funções de fiscal de contratos do IRM e presidente do Instituto BIO - a entidade de fachada por onde os recursos passavam antes de serem sacados em espécie;

5) Amanda Íthala Santos da Paschoa, que sucedeu Caroline na fiscalização e atestou a execução dos contratos.