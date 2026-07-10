Meio milhão sacado no banco

A investigação começou em janeiro passado, após Caroline Soares ser flagrada transportando R$ 500 mil em espécie, sacados em uma agência de Teresópolis. A análise de documentos e equipamentos apreendidos com ela identificou 28 transferências das empresas contratadas para o Instituto BIO, totalizando R$ 3,29 milhões.

Segundo o MPRJ, a entidade não tinha empregados, possuía capital social de R$ 0,00 e estrutura incompatível com os serviços contratados. A Engeconsult recebeu do IRM R$ 58,3 milhões em dois contratos e a R. Peotta recebeu R$ 25,1 milhões em um contrato.