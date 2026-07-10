Homem é baleado depois de invadir e depredar clínica da família

Rio - Um homem foi baleado depois de invadir e depredar a Clínica da Família Gerson Bergher, em Campinho, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, ele ainda ameaçou pacientes e funcionários.

A corporação informou que trabalhadores da unidade, localizada na Rua Cândido Benício, solicitaram apoio de agentes da 28ª DP (Praça Seca) após o homem entrar, danificar equipamentos e mobiliário, e assustar quem estava no local.

Os policiais foram imediatamente ao endereço e flagraram o autor portando uma faca. A equipe deu ordens para ele largar a arma, mas, ainda segundo a corporação, o homem atacou os agentes, que atiraram em suas pernas.

A Polícia Civil destacou que os policiais dispararam para garantir a segurança própria e de outros presentes na clínica. O homem foi socorrido e levado para uma outra unidade de saúde. Não há informações sobre sua identificação e estado de saúde.

O autor será autuado em flagrante por dano ao patrimônio público, lesão corporal e resistência qualificada. A motivação do ataque ainda é desconhecida.

Questionada sobre o assunto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.