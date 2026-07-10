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Mulher morre depois de ter corpo queimado em ritual de candomblé

Caroline Pinto dos Santos, 31 anos, ficou internada por quase um mês

Caroline foi atingida por chamas após gasolina ser colocada em ritual
Caroline foi atingida por chamas após gasolina ser colocada em ritual -
Rio - Uma mulher morreu, nesta quinta-feira (9), após ter 65% do corpo queimado durante uma cerimônia realizada em terreiro de candomblé em Realengo, na Zona Oeste. Caroline Pinto dos Santos, 31 anos, estava internada desde o dia 13 de junho no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.

Ao DIA, uma familiar explicou que a vítima participava de um ritual no momento em que foi atingida pelo fogo.

"Diz o zelador da casa que não sabia que teria esse ritual. Ela estava de costas quando o fogo foi para cima dela, ela estava muito próxima, ninguém sabia de nada. Tem fotos que mostram um rapaz jogando gasolina e depois ateando fogo", disse.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Caroline agachada próxima a imagens religiosas quando um homem se aproxima de uma cumbuca com fogo e adiciona mais combustível. No mesmo instante, as chamas se espalham rapidamente e atingem a vítima.


A família acusa o marido da dona da casa, Thayane Alves, conhecida como Yalorixá Thayane de Osun, de ser o responsável por adicionar a gasolina ao ritual.

Ainda segundo a familiar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital por duas mães de santo.

"A gente só quer Justiça. É o que mais a gente quer, porque a gente não quer só expor a Caroline, a gente quer justiça por ela, por isso que estamos lutando e vamos lutar até o fim. Ela era uma pessoa alegre, esforçada, correria, sempre trabalhou desde nova, tem três filhas, a mais nova tem 5 anos, tem outra de 10, e a mais velha tem 15. Ela sempre teve uma energia contagiante e era muito animada", contou.
Até o momento, ainda não há informações sobre o local e horário do enterro.

Em nota, Thayane explicou que o ritual religioso realizado na ocasião possuía caráter estritamente particular, sendo conduzido exclusivamente por ela e por seu marido, não estando vinculado à Casa de Ogum, nem envolvendo a participação ou responsabilidade de terceiros em sua condução.

"No decorrer desse momento, ocorreu um acidente de natureza inesperada e imprevisível, culminando em uma explosão que, infelizmente, resultou em graves ferimentos em Caroline. Trata-se de um fato profundamente lamentável, cuja ocorrência não era prevista ou esperada por qualquer dos presentes.

Desde o primeiro momento, toda a nossa preocupação esteve voltada ao imediato socorro e ao acompanhamento de seu estado de saúde. Caroline foi prontamente encaminhada ao hospital pelas pessoas que estavam presentes no local, recebendo atendimento médico especializado e todos os cuidados necessários", frisou.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e encaminhado à 33ª DP (Realengo), que dá continuidade às investigações. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
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