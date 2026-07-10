Mulher morre depois de ter corpo queimado em ritual de candomblé

Rio - Uma mulher morreu, nesta quinta-feira (9), após ter 65% do corpo queimado durante uma cerimônia realizada em terreiro de candomblé em Realengo, na Zona Oeste. Caroline Pinto dos Santos, 31 anos, estava internada desde o dia 13 de junho no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.



Ao DIA, uma familiar explicou que a vítima participava de um ritual no momento em que foi atingida pelo fogo.



"Diz o zelador da casa que não sabia que teria esse ritual. Ela estava de costas quando o fogo foi para cima dela, ela estava muito próxima, ninguém sabia de nada. Tem fotos que mostram um rapaz jogando gasolina e depois ateando fogo", disse.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Caroline agachada próxima a imagens religiosas quando um homem se aproxima de uma cumbuca com fogo e adiciona mais combustível. No mesmo instante, as chamas se espalham rapidamente e atingem a vítima.





A família acusa o marido da dona da casa, Thayane Alves, conhecida como Yalorixá Thayane de Osun, de ser o responsável por adicionar a gasolina ao ritual.



Ainda segundo a familiar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital por duas mães de santo.



"A gente só quer Justiça. É o que mais a gente quer, porque a gente não quer só expor a Caroline, a gente quer justiça por ela, por isso que estamos lutando e vamos lutar até o fim. Ela era uma pessoa alegre, esforçada, correria, sempre trabalhou desde nova, tem três filhas, a mais nova tem 5 anos, tem outra de 10, e a mais velha tem 15. Ela sempre teve uma energia contagiante e era muito animada", contou.

Até o momento, ainda não há informações sobre o local e horário do enterro.



Em nota, Thayane explicou que o ritual religioso realizado na ocasião possuía caráter estritamente particular, sendo conduzido exclusivamente por ela e por seu marido, não estando vinculado à Casa de Ogum, nem envolvendo a participação ou responsabilidade de terceiros em sua condução.



"No decorrer desse momento, ocorreu um acidente de natureza inesperada e imprevisível, culminando em uma explosão que, infelizmente, resultou em graves ferimentos em Caroline. Trata-se de um fato profundamente lamentável, cuja ocorrência não era prevista ou esperada por qualquer dos presentes.



Desde o primeiro momento, toda a nossa preocupação esteve voltada ao imediato socorro e ao acompanhamento de seu estado de saúde. Caroline foi prontamente encaminhada ao hospital pelas pessoas que estavam presentes no local, recebendo atendimento médico especializado e todos os cuidados necessários", frisou.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e encaminhado à 33ª DP (Realengo), que dá continuidade às investigações. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.