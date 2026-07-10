Justin Bieber, BTS e Madonna: Os shows confirmados para a final da Copa do Mundo

Após o início da Copa do Mundo com três cerimônias de abertura, cada uma realizada em um dos países-sede, a final do torneio trará grandes nomes da música para o encerramento do evento.

Novidade dentro da Copa do Mundo

Ao seguir o esquema realizado pelo Super Bowl, a Copa do Mundo estreia o formato de trazer apresentações musicais para a última disputa de sua edição. A partida entre as duas seleções, ainda a serem definidas, prevista para ocorrer no próximo domingo, 19, terá a performance de uma série de artistas consagrados da música durante o seu intervalo.

Além da parte musical, ainda haverá uma participação dos Muppets durante a celebração.

Os shows

A performance do intervalo será feita em apoio ao Fifa Global Citizen Education Fund. Confira abaixo os nomes confirmados.

Justin Bieber

BTS

Madonna

Shakira

Coldplay

Burna Boy

Gustavo Dudamel

Coral PS22 Chorus