Conheça Inés Garcia, a namorada de Lamine Yamal, da seleção espanhola

Lamine Yamal, jogador da seleção espanhola, assumiu publicamente o namoro com a influenciadora espanhola Inés Garcia em maio deste ano. Desde então, a jovem de 20 anos passou a despertar maior interesse da imprensa e dos fãs do atacante do Barcelona.

Natural de Sevilha, no sul da Espanha, Inés construiu uma carreira como influenciadora digital produzindo conteúdos sobre moda, beleza e lifestyle. Ela costuma compartilhar registros de viagens, produções de looks, momentos da rotina e participações em eventos. Apenas no Instagram, reúne mais de 870 mil seguidores.

Os primeiros rumores sobre o relacionamento surgiram no fim de abril, quando os dois foram vistos juntos em Sitges, cidade litorânea próxima de Barcelona. Dias depois, páginas espanholas divulgaram vídeos do casal durante uma viagem à Grécia, feita nas férias do jogador após a conquista da La Liga pelo Barcelona.

Fã declarada de Justin Bieber, ela chegou a pedir publicamente que Yamal fizesse "o que fosse preciso" para disputar a final da Copa do Mundo, depois que o cantor foi anunciado como uma das atrações do evento.

Em entrevista à revista Woman Madame Figaro, a influenciadora revelou algumas curiosidades sobre sua vida fora das redes sociais. Ela contou que procura manter uma alimentação saudável e disse que arroz é seu alimento favorito. Também afirmou que adora viajar, embora ainda tenha medo de avião - que está tentando superar aos poucos.

Na mesma entrevista, Inés refletiu sobre a profissão de influenciadora. Segundo ela, a carreira proporciona oportunidades que dificilmente teria em outra área, especialmente para conhecer novos lugares e viver experiências diferentes. Ao mesmo tempo, considera que a exposição constante é o maior desafio, já que qualquer pessoa pode fazer críticas ou inventar histórias sobre sua vida.