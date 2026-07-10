Programa Afiadas desta sexta-feira discute assédio e relações tóxicas

O assédio em espaços públicos e as relações tóxicas que atravessam a vida das mulheres são os temas do terceiro episódio de Afiadas, que a TV Brasil exibe nesta sexta-feira (10), às 23h. Com o título Boy Lixo Blues, o capítulo mostra situação vivida pela personagem Adrielly que discute limites, constrangimentos, dificuldades de denúncia e impactos emocionais provocados por diferentes formas de violência. A edição recebe Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP.

Afiadas mostra a rotina do salão de beleza de Dona Márcia (Heloísa Périssé) e suas funcionárias Adrielly (Pretha Sousa), Samantha (Carol Portes) e Jéssica (Veronica Debom). A narrativa é conduzida pelo olhar de Adrielly, que registra o dia a dia com o celular e constrói um diário em movimento sobre a cidade, as pessoas e suas próprias descobertas.

No enredo do terceiro capítulo, Adrielly chega abalada ao salão de Dona Márcia, após sofrer assédio dentro do ônibus a caminho do trabalho. Ao compartilhar o fato com as colegas, ela tenta explicar o incômodo de ser observada, comentada e sexualizada por homens em espaços públicos. A conversa leva as personagens a refletirem sobre situações muitas vezes naturalizadas, mas que afetam diretamente a liberdade, segurança e a rotina das mulheres.

Serviço

Afiadas - Episódio 3: Boy Lixo Blues

Tema: Assédio e relações tóxicas

Convidada: Maíra Recchia, advogada especialista em gênero e presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB/SP

Exibição: sexta-feira (10), às 23h, na TV Brasil

Multiplataforma

O programa Afiadas também pode ser assistido por meio do canal do YouTube da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), além do aplicativo TV Brasil Play.

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