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Haaland: Música gravada por craque na adolescência chega ao topo das paradas

Além de craque do futebol, Haaland também tem outra faceta, antes desconhecida, mas que agora ganha destaque. Uma música gravada pelo jogador em sua adolescência foi lançada e chegou ao topo do Spotify norueguês.

Kygo Jo, produzida em 2016 ao lado de Erik Botheim e Erik Tobias, amigos do atacante, ganhou uma nova versão oficial com um remix realizado pelo DJ Kygo. A música, disponibilizada no YouTube há dez anos, está no canal Flow Kingz e acumula mais de 21 milhões de visualizações.

A nova versão surgiu como uma brincadeira entre o músico e o atacante. Se o norueguês fizesse um gol na partida contra o Brasil, o remix seria lançado.

A música já faz sucesso nas redes. Atualmente, Kygo Jo lidera o ranking das 50 músicas mais ouvidas na Noruega e já soma quase 1 milhão de streams.

"Isso significa que agora sou oficialmente um artista ?", perguntou o craque na legenda de um post que divulgava a música.

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