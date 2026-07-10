Sasha Meneghel e Bruna Marquezine curtem safári

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine curtiram o dia em um safári. Em suas redes sociais, a filha da Xuxa compartilhou alguns registros do passeio.

Hospedada no Belmond Savute Elephant Lodge, em Botsuana, Sasha publicou registros ao lado da amiga de longa data e do marido, além de alguns dos animais vistos durante a experiência.

Entre leões, elefantes e zebras, a estilista descreveu esta como "uma das experiências mais mágicas e especiais que já vivi".

Em meio aos comentários, fãs elogiaram as fotos. "Amei, que fofura", escreveu uma usuária. Em contrapartida, a ausência de um foi percebida: "Por que o Shawn [Mendes] nunca pode aparecer, gente? O divo é tão acessível", comentou outra.