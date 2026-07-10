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Três pessoas são baleadas após perseguição e troca de tiros na zona oeste de SP

Três pessoas foram baleadas após uma perseguição seguida de troca de tiros que terminou na região da Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 10.

A Polícia Militar informou que viaturas realizavam um acompanhamento de um motociclista suspeito de roubo na região do Butantã.

Ainda segundo a PM, durante a abordagem na Avenida Francisco Morato, na altura do número 5.885, o homem atirou contra os policiais, que revidaram. O suspeito foi socorrido em estado grave.

No confronto, duas pessoas que passavam pelo local também foram atingidas. O helicóptero Águia, da PM, e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar os primeiros socorros aos feridos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a origem dos disparos que atingiram o suspeito e os outros envolvidos no caso ainda será investigada.

A ocorrência deve ser registrada no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi, que é responsável pela área do caso.

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