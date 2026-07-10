Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de Mounjaro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira, 10, a proibição de comercialização, distribuição e uso, além da apreensão, de quatro lotes falsificados de Mounjaro (tirzepatida).

Conforme a Anvisa, o alerta da falsificação do fármaco partiu da própria Eli Lilly, farmacêutica detentora do registro do Mounjaro, que identificou no mercado nacional unidades com características divergentes do padrão original de fábrica. O Estadão ainda não conseguiu contato com a farmacêutica.

Os lotes afetados pela decisão regulatória são:

Mounjaro 10 mg: lote 855044

Mounjaro 15 mg: lotes D880403, MJR 257 e D854901

Segundo a agência reguladora, as fraudes variam desde o uso de numerações de lotes que não são reconhecidos pela fabricante até inconsistências nos sistemas de rastreabilidade, como um número de serial incompatível com o lote informado.

No caso do lote D880403, os falsificadores erraram na grafia do material gráfico. O lote apresentava a palavra em inglês "soluction" em vez da grafia correta "solution", além de utilizarem um dispositivo aplicador incompatível com a caneta injetora original.

Sanções a 'emagrecedores naturais'

A Anvisa impôs ainda sanções a uma série de fitoterápicos e suplementos comercializados sem registro, notificação ou cadastro na agência reguladora. Os produtos eram fabricados por empresas que operavam sem Autorização de Funcionamento (AFE).

A autarquia determinou a proibição de todos os lotes de produtos da marca PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. Me, de Fortaleza. No catálogo da empresa barrada constavam itens como o "Mounjaro Natumix" e o "Ozempic Natural Natumix", além de compostos como Tribulus Terrestris com Maca, Amora Branca, Sucupira e Ora Pro Nóbis.

A agência também estendeu as proibições a linhas de produtos da Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda. (incluindo os itens Calm Je's, Lipo Je's e Milagroso) e ao estimulante Mega Viril Lótus Nutri, fabricado pela Muwiz Indústria e Laboratório Ltda.

Procuradas pelo Estadão, as fabricantes ainda não se pronunciaram.