Após sucesso em 'Três Graças', Alana Cabral renova contrato com a Globo por mais dois anos

Após se destacar como Joélly em Três Graças, Alana Cabral renovou seu contrato com a TV Globo por mais dois anos. Embora ainda não tenha um novo trabalho confirmado, a atriz celebrou a oportunidade de seguir na emissora onde sempre sonhou construir a carreira.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Alana contou que a renovação representa a concretização de um projeto iniciado ainda na infância, quando ela e a família deixaram a cidade onde moravam para apostar em seu futuro artístico.

"Fiquei muito feliz porque, dentro da Globo, desde pequena, é onde sonhei estar. Eu e minha família viemos para o Rio de Janeiro quando eu passei no teste para minha primeira novela", relembrou. "Ficamos morando na cidade com a esperança de que outros trabalhos surgissem, e tudo foi acontecendo aos poucos. Era um sonho, um projeto para a minha carreira, continuar na emissora. Por isso e por tudo o que a Joélly representou na minha vida, isso é muito significativo", afirmou.

Desde o fim de Três Graças, exibida até maio, a atriz de 19 anos tem colhido os frutos da repercussão da personagem. Em entrevista concedida ao jornal Extra na época, ela revelou que novas oportunidades começaram a aparecer e garantiu que não pretende ficar muito tempo longe dos estúdios.

"Olha, se depender de mim, não tem férias (risos). De verdade, eu tiraria só uns dias e ponto. Estão chegando coisas legais e quero aproveitar essas oportunidades. Eu sei que sou muito privilegiada por trabalhar com o que eu amo", disse.