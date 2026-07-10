Suspeito de estupro coletivo de adolescente se entrega à polícia

Rio - Gabriel de Oliveira Palmieri, 24 anos, se entregou à polícia, na tarde desta sexta-feira (10), na Ilha do Governador, Zona Norte. Conhecido como "De Paris", ele é suspeito de envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente, em agosto de 2023, em Botafogo, Zona Sul. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.
Agentes da Polícia Civil já haviam realizado buscas na manhã de quinta-feira (9) para localizar o suspeito, que era considerado foragido. Gabriel foi indiciado em junho por estupro coletivo qualificado contra vulnerável, já que a vítima tinha 14 anos à época do crime.
Durante a investigação conduzida pela 12ª DP (Copacabana), a Justiça havia determinado medidas cautelares contra o suspeito, incluindo a proibição de se aproximar da vítima a menos de 100 metros e de manter qualquer tipo de contato com a jovem. Com o avanço do caso, a prisão preventiva foi decretada.
Acompanhado por seu advogado, Gabriel apresentou-se na 37ª DP (Ilha do Governador). Ele estava sem o celular, permaneceu em silêncio e será encaminhado ao sistema prisional.
O DIA não conseguiu localizar a defesa de Gabriel de Oliveira Palmieri até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral