Prefeitura de Barueri emite alerta após onça-parda ser vista em bairro

A prefeitura de Barueri emitiu um alerta à população após uma onça-parda, também conhecida como suçuarana, ser vista na região do bairro de Aldeia da Serra. O animal foi registrado por câmeras de monitoramento na madrugada de quarta-feira, 8, na Avenida Aquário, próximo ao Lago Orion.

Segundo a prefeitura, a região fica ao lado de uma área de mata, o que favorece a circulação de animais silvestres. Após o registro, a Secretaria de Meio Ambiente de Barueri entrou em contato com o governo do Estado para realizar uma vistoria no local e definir as medidas que serão adotadas.

A administração municipal orienta que moradores não entrem em pânico caso a onça volte a ser vista. De acordo com a prefeitura, a presença da espécie em áreas próximas à vegetação é considerada natural, já que esses locais fazem parte do percurso utilizado pelos animais.

Entre as recomendações estão evitar que crianças circulem sozinhas perto da mata, principalmente durante a noite, não tentar se aproximar ou alimentar a onça e manter cães e gatos de pequeno porte em locais protegidos durante o período noturno.

"Em caso de novo avistamento, a orientação é manter distância, registrar fotos ou vídeos apenas se isso puder ser feito com segurança e comunicar imediatamente os órgãos ambientais competentes informando local, data, horário e demais detalhes que auxiliem na avaliação técnica da ocorrência", informou a Prefeitura de Barueri em nota.

A prefeitura também informou que não há registros de ataques de onças-pardas a pessoas no Estado de São Paulo e destacou que esse tipo de ocorrência é considerado extremamente raro.