Na segunda-feira passada (29), um intenso tiroteio causou momentos de pânicos entre os moradores da área. Já no dia 25, uma moradora de Rio das Pedras teve a casa atingida por uma granada lançada por drone, durante mais um dia de tentativa de invasão do Comando Vermelho.

Segundo a vítima, que não se identificou por medo de represálias, o artefato foi arremessado sobre a residência dela, localizada em uma área próxima à mata, conhecida como Areal.

"Graças a Deus, ninguém se feriu. Até quando nós, moradores inocentes, vamos sofrer com essa violência? Até quando crianças, famílias e moradores inocentes vão correr risco dentro das próprias casas?", disse em postagem nas redes sociais.

No dia 20 de junho, outro confronto entre criminosos e policiais terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.

Na dia 18 passado, a Polícia Civil encontrou um segundo cemitério clandestino utilizado por milicianos em Rio das Pedras. Na ação, foi localizado, em uma área de mata, um poço com cerca de 20 metros de profundidade que era usado para ocultar corpos de vítimas.