Parque Nacional da Tijuca celebra 65 anos com programação especial

Os eventos estão concentrados em dois polos dentro do setor Floresta da Tijuca, no bairro do Alto da Boa Vista.

Um deles é o estacionamento da Cascatinha Taunay, próximo ao portão de entrada do Parque. Nesta área, estão atrativos naturais, como a Cascatinha Taunay e o poço de banho Job de Alcântara.

As atividades e serviços disponíveis são: trilha histórica com o professor e estudioso da Floresta da Tijuca, Gabriel Sales; aulão de ioga; sessões de massagem rápida; serviços públicos por meio da Prefeitura do Rio, como vacinação, testes rápidos de saúde, aferição de glicose e pressão; Van do serviço 1746, para registrar solicitações, reclamações e sugestões para o serviço público municipal.

O outro polo é a região do Recanto dos Pintores/Meu Recanto, no Centro de Visitantes Paineiras. Idosos e pessoas com mobilidade reduzida poderão fazer passeio de van em pontos como a Vista Chinesa e a Mesa do Imperador. Crianças de até 10 anos poderão usar a pista de mountain bike.

Há também o Alto Portas Abertas, feira artística de empreendedores do bairro Alto da Boa Vista; estande do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente dos Bombeiros do Rio; trilhas guiadas por monitores ambientais e pelo Instituto Moleque Mateiro com diferentes horários de partida; teatro infantil com educação ambiental pelo Instituto Moleque Mateiro; oficina de bioescultura com argila, galhos, folhas, linhas e tecidos.

A programação continua com banho de floresta (vivência meditativa para relaxamento e bem-estar); sessões de Tai Chi Chuan; pintura de rosto temática de animais que existem no Parque; apresentação sobre como lidar com animais peçonhentos; mutirão do Programa de Voluntariado com remoção de espécies exóticas invasoras e plantio de mudas nativas da Mata Atlântica.

História do parque

A data oficial de criação do parque é 6 de julho de 1961. Na época, ele surgiu como junção da maior parte do Maciço da Tijuca, o que inclui as florestas das Paineiras, do Corcovado, da Tijuca, da Gávea Pequena, dos Trapicheiro, do Andaraí, dos Três Rios e da Covanca. O nome original era Parque Nacional do Rio de Janeiro, com 33 km².

Em 8 de fevereiro de 1967, o nome foi alterado para Parque Nacional da Tijuca.

Em 4 de julho de 2004, os limites do parque foram ampliados para 39,51 km² com a incorporação de locais como o Parque Lage, a Serra dos Pretos Forros e o Morro da Covanca.

A ideia de que a região era um patrimônio ambiental e deveria ser protegida, no entanto, é anterior à década de 1960.

Em 1861, ainda no período imperial, áreas da Tijuca e das Paineiras foram declaradas Florestas Protetoras e passaram por um processo de desapropriação de chácaras e fazendas. Havia um desmatamento crescente, provocado pela exploração de madeiras e o plantio monocultor de cana-de-açúcar e de café.

Os vestígios desse período ainda existem no parque: caso das construções e ruínas das antigas fazendas, como a Solidão, Mocke e Midosi.

Um processo de reflorestamento contou com o trabalho de alguns feitores, encarregados, assalariados, mas, principalmente, de 11 pessoas negras escravizadas. Estes últimos eram: Maria, Eleutério, Constantino, Manoel, Mateus, Leopoldo, Sabino, Macário, Clemente, Antônio e Francisco.

Os nomes dos escravizados foram inscritos recentemente em uma placa fixada próxima ao centro de visitantes. Calcula-se que eles tenham plantado mais de 100 mil árvores nativas da Mata Atlântica e restaurado mananciais que abasteciam o Rio de Janeiro, então capital do país.

Uma nova revitalização ocorreu na década de 1940, com a abertura dos Restaurantes Esquilos, Floresta e Cascatinha, a consolidação das vias internas e os recantos e projetos paisagísticos de Roberto Burle Marx.

Serviço

Evento: 65 anos do Parque Nacional da Tijuca

Quando: 11 de julho de 2026

Endereço: Estrada da Cascatinha - Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro - RJ, 20531-590 (acesso pela Praça Afonso Viseu, popularmente conhecida como “Pracinha do Alto da Boa Vista”).

Horário: atividades do evento serão das 8h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas pelo perfil do Parque Nacional da Tijuca no Instagram.