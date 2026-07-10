Prêmio iCS de Economia & Clima abre inscrições na segunda-feira

A partir de segunda-feira (13) estarão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio iCS de Economia & Clima, uma iniciativa do Hub de Economia & Clima do Instituto Clima e Sociedade em parceria com a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec).

O prêmio reconhece estudos científicos sobre os impactos das mudanças climáticas na economia brasileira e sobre os caminhos para uma transição mais sustentável e alinhada aos desafios climáticos.

Podem concorrer pesquisadores com título de doutorado e que tenham publicado estudos entre maio de 2024 e maio de 2026 em periódicos científicos nacionais e internacionais classificados entre A1 e B2 no Qualis-Capes , além de artigos apresentados em seminários da Anpec.

Segundo os organizadores, os trabalhos inscritos devem abordar temas prioritários na interface entre economia e clima, como impactos macroeconômicos das mudanças climáticas, custos econômicos e sociais da inação climática e políticas fiscais e incentivos econômicos relacionados à agenda ambiental.

Os três melhores trabalhos serão premiados em dinheiro: R$ 20 mil para o primeiro colocado, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro colocado.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão de especialistas que vão analisar a relevância macroeconômica, a qualidade metodológica, a clareza e o potencial impacto para políticas públicas. O resultado será divulgado em novembro.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 18 de setembro por meio do site do Hub de Economia e Clima.